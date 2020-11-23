شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث زلزال يضرب ولاية سكيكدة الجزائرية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 3.4 درجة بمقياس ريختر ولاية سكيكدة الجزائرية شمال شرق البلاد، وبحسب بيان لمركز الأبحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر اليوم الاثنين، فإن مركز الهزة كان على بعد 12 كلم جنوب غرب الحروش بولاية سكيكدة. وتعد هذه الهزة هي الثالثة خلال 24 ساعة التي تضرب نفس المكان حيث ضربت أمس الأحد، هزتان أرضيتان ذات الولاية وبلغت قوتهما 2ر5 و3.9 درجة بمقياس ريختر على التوالي وتسببتا في أضرار مادية بالمنازل والمنشآت.



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