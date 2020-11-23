شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال الدورة الرابعة لندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الثلاثاء المقبل، عبر تقنية الاتصال المرئي، الدورة الرابعة لندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام تحت عنوان: "مسؤولية الإعلام في تعزيز التنمية العربية الصينية المشتركة في ظل جائحة كورونا ــ كوفيد 19"، بالتنسيق مع مكتب الإعلام لمجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية ، ورئاسة ماجد القصبي ــ وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب، ومشاركة أسامة هيكل ــ وزير الدولة للإعلام بجمهورية مصر العربية، وعلي العايد ــ وزير الإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية، وعلي الرميحي ــ وزير الإعلام بمملكة البحرين ، والدكتورة منال عبد الصمد وزيرة الإعلام بالجمهورية اللبنانية، ورئيس مكتب الإعلام بمجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية شيو لين ونائبه ، وحوالي أربعين مشاركا من المسؤولين الإعلاميين من الصين والدول العربية.

وصرح السفير الدكتور قيس العزاوي، الأمين العام المساعد ــ رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أن هذه الندوة تكتسي أهمية كبيرة ، وتعتبر جسر تواصل مهم ومستمر بين مختلف وسائل الإعلام العربية والصينية من أجل تبادل الخبرات ، وتعزيز التعاون فيما بينها لمواجهة كافة التحديات التي تفرضها مختلف الظروف والأوضاع الإقليمية والدولية، وخاصة في الظرف الراهن الذي يتسم بعدم اليقين بسبب انتشار جائحة كورونا في العالم كله، وقلبها لموازين الحياة رأسا على عقب ، منوها بالدور الذي يلعبه الإعلام في هذا الوقت الصعب خاصة فيما يتعلق بإجراءات الوقاية وحماية الأفراد والمجتمعات من هذا الفيروس ، وكذا تعزيز تعاون الدول العربية والصين للتصدي للجائحة والحد من آثارها.

وتضم الندوة جلسة افتتاحية تتضمن كلمات معالي الوزراء من الجانبين العربي والصيني، وكلمة السفير الدكتور قيس العزاوي، الأمين العام المساعد ــ رئيس قطاع الإعلام والاتصال.

وجلستي عمل رئيسيتين يتحدث فيهما المسؤولون الإعلاميون من الدول العربية والصين، الأولى بعنوان:" الإعلام وتعزيز الشراكة العربية الصينية من خلال مبادرة الحزام والطريق. والجلسة الثانية بعنوان:" دور الإعلام في دعم خطط التنمية البشرية بين الدول العربية والصين " ، وستختتم الندوة في نفس اليوم بقراءة البيان الختامي المشترك.