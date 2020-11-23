رئيس "الأمة الكويتى": نعول دائما على مجلس التعاون وسنظل نؤمن بالكيان الخليجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، اليوم الاثنين، إن الكويت تعول دائما على مجلس التعاون الخليجى، بوصفه أصلا سياسيا وقدرا استراتيجيا، مؤكدا أنها ستظل تؤمن بالكيان الخليجى، جاء ذلك في كلمة ألقاها الغانم بالاجتماع الدوري ال14 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطنى والأمة بدول مجلس التعاون، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
ونقل بيان صادر عن شبكة (الدستور) الاخبارية التابعة لمجلس الأمة الكويتي عن الغانم قوله: "إن إيمان الكويت بالكيان الخليجي لن يتزحزح مهما لبدت أجواءه الغيوم العابر"، لافتا إلى أن هذا الإيمان متجذر ومتأصل في كل الدول الخليجية بنفس القدر والحجم.
وأضاف الغانم قائلا "لن أكشف سرا عندما اقول أن سمو أمير البلاد المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان سيسر كثيرا عندما يرانا مجتمعين مجددا، مثله مثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الذي يعول كثيرا علينا كخليجيين، ويراهن دوما على تعاضدنا وتكاملنا".
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