شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي للجبهة الثوريه السودانية غدا بقاعة الصداقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد قادة الجبهة الثورية السودانية في الثانية عشر من ظهر غد الثلاثاء، مؤتمرًا صحفياً بقاعة الصداقة بالخرطوم يتحدث فيها القائد مني اركو مناوي رئيس الجبهة الثورية السودانية وقيادات الجبهة الثورية . ووجهت الدعوة لجميع الاجهزة الاعلاميه المحلية والاجنبية.

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