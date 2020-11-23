شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: وفد إسرائيلى يتوجه إلى السودان لبحث إقامة علاقات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال راديو الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل أرسلت أول وفد إلى السودان اليوم الاثنين بعد اتفاق البلدين في 23 أكتوبر على اتخاذ خطوات نحو إقامة علاقات طبيعية.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين إسرائليين للتعليق. وقالت مصادر تشارك في التخطيط لرويترز إن الزيارة كان مقررا لها أن تتم الأسبوع الماضي لكنها تأخرت لأسباب لوجستية.
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