شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة تفتيش عناصر البحرية الألمانية لسفينة أسلحة تركية قرب شواطئ ليبيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت وسائل إعلام مرئية صورا ترصد لحظة اقتحام عناصر البحرية الألمانية لإحدى السفن التركية المحملة بالأسلحة والمتجهة صوب ليبيا، وتظهر الصور التى ينشرها ”الخليج 365” اقتراب مروحية تقل عناصر من وحدات البحرية الألمانية، من السفينة التركية المشبوهة ضمن عملية إيريني لضبط عمليات تهريب الأسلحة غير الشرعية إلى ليبيا.





وقامت وحدات من الجيش الألماني بتفتيش السفينة وإلقاء القبض على عدد من ربان السفينة.





ونفذت سفينة ومروحية عسكرية ألمانية عملية تفتيش سفينة تركية شرق المتوسط، ضمن مهمة إيرينى.





فى غضون ذلك، تنتاب تركيا حالة من القلق، مع اقتراب الاتحاد الأوروبى من فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، ما دفع أردوغان لتراجع لافت، داعيًا الدول الأوروبية إلى "تأسيس تعاون مثمر" و"الوفاء بالوعود"، رغم حالة الشد والجذب التى شهدتها علاقات الطرفين خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفى مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، عقد عبر الفيديو، قال أردوغان مساء الأحد مخاطبًا الاتحاد الأوروبي: "أوفوا بوعودكم التى قدمتموها لبلادنا بدءا من العضوية الكاملة وحتى ملف اللاجئين لنؤسس معا تعاونا أوثق ومثمرا أكثر".

التصريحات التى أطلقها أردوغان، قابلتها باريس بتعليق على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان، حيث قال أن دعوات تركيا للحوار والتهدئة "غير كافية"، مشددًا على أن تركيا مطالبة بأفعال لا أقوال.

وقال لودريان فى تصريحاته التى تأتى قبل أيام من انعقاد المجلس الأوروبى المقرر بداية ديسمبر، والذى سينظر فى ملف فرض العقوبات على تركيا بسبب انتهاكات النظام التركى المتكررة تجاه دول الاتحاد وفى مقدمتها فرنسا وقبرص واليونان.