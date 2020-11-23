شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. «إيجار» توضح 4 مزايا للعقد التجاري للمستأجر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت منصة “إيجار” التابعة لوزارة الإسكان مزايا العقد التجاري للمستأجر. وأبانت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” فوائد العقد التجاري التي تشمل تسهيل الإجراءات من خلال تسجيل العقد وإجراءات تسلم الوحدة العقارية وتسليمها. وأضافت أنه من مزايا العقد التجاري، تسهيل التقاضي، حيث يختصر مدة التقاضي، إلى جانب حفظ الحقوق مثل مبالغ السعي والتأمين وغيرها، ومرونة دفعات السداد من خلال إمكانية سداد الإيجار بشكل ( شهري- ربع سنوي- نصف سنوي- سنوي- دفعات مرنة) عبر قنوات متعددة.

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