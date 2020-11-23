"مواجهة إيران"... أمريكا تكشف تفاصيل لقاء مايك بومبيو مع الأمير محمد بن سلمان

أعلنت الخارجية الأمريكية، أن "لقاء الوزير مايك بومبيو مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نيوم، خلال زيارته للسعودية، كان مثمرا، مشددة على "مواصلة جهود مواجهة إيران".
كما أكدت الخارجية الأمريكية، أن "الشراكة الأمريكية السعودية الأمنية والاقتصادية متينة، وسنواصل تسخيرها لدفع جهود مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في الخليج، وتحقيق الأهداف الاقتصادية في إطار رؤية 2030 وإصلاح حقوق الإنسان".
ونقلت صفحة الخارجية الأمريكية عبر "تويتر" عن الوزير بومبيو قوله إن "زيارته لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في نيوم اليوم كانت مثمرة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية قطعتا شوطا طويلا منذ أن قام الرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفلت والملك عبد العزيز آل سعود بوضع حجر الأساس لعلاقاتنا لأول مرة قبل 75 عاما".
وكان بومبيو قد التقى ولي العهد السعودي في مدينة نيوم أمس الأحد وبحث معه آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.
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