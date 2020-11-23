شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 337 إصابة بفيروس كورونا.. و670 حالة شفاء خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء 670 حالة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى 132 ألفًا و848 حالة.

وأضاف الصباح - في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن أمس الأحد، شفاء 618 حالة من فيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 132 ألفا و178 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة و337 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 868 حالة، وعدد المصابين إلى 140 ألفا و393 حالة.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.



وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 80 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 4492 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليونا و56 ألفا و493 مسحة.



وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.



وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة، و322 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع أجمالي عدد حالات الوفيات إلى 866 حالة، وعدد المصابين إلى 140 ألفا و56 حالة.