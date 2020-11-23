شكرا لقرائتكم خبر عن طنجة المغربية تستضيف 90 نائبا ليبيا فى اجتماع تشاورى لتوحيد البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث عدد من أعضاء مجلس النواب الليبى، اليوم الاثنين، في مدينة طنجة المغربية توحيد صفوف المجلس، وهو الاجتماع الذي يضم أعضاء المجلس من الجنوب والشرق والغرب، وذلك لبحث تفعيل دور البرلمان الليبى سياسيا خلال الفترة المقبلة.

وقالت وسائل إعلام مغربية، إن طائرة ليبية خاصة وصل على متنها أكثر من 90 نائبا برلمانيا ليبيا إلى طنجة، وسط إجراءات أمنية كبيرة بمحيط الاجتماع الذي كان يرتب له منذ ما يقارب شهر ونصف، عقب انطلاق عملية إجراء عدد من الاتصالات مع عشرات النواب الليبيين للدعوة لاجتماع طنجة.

وقال عضو مجلس النواب الليبي طارق الأشتر، في تصريحات صحفية، إن اجتماع المغرب تشاوري، ولا توجد أي أجندة مسبقة للاجتماعات المزمع عقدها، لافتاً إلى أن اجتماع أعضاء البرلمان بطنجة سيكون في اتجاه الخروج باتفاقات لتوحيد المجلس والخروج برؤية لمساعدة البلاد على تجاوز أزمتها.

وفي السياق ذاته، أشار عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، إلى أن البرلمان هو آخر جسم تشريعي منتخب وعليه استحقاقات لم تكتمل لإنهاء المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن أعضاء المجلس بصدد عقد جلسة تصالح والتئام وتشاور في طنجة بالمغرب، على أن تعقبها جلسة رسمية بنصاب داخل ليبيا للأخذ بزمام المبادرة لمناقشة الأزمة الليبية وفق مخرجات الحوارات السابقة واتخاذ ما يلزم من قرارات.

كان رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكى قد وجه دعوة لأعضاء مجلس النواب في ليبيا لعقد اجتماع تشاوري بهدف التئام كافة أعضاء المجلس، وجاء في الرسالة التي وجهها المالكي أن هذه الدعوة تأتي "ضمن الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تقريب الرؤى بين الأخوة الليبيين وتمكين مجلس النواب من أداء مهامه المنوطة به، من أجل تذليل الصعاب التي تقف عائقا أمام العملية السياسية في ليبيا".

ويعاني مجلس النواب الليبي-البرلمان الشرعي المنتخب- من انقسامات داخلية أبرزها مقاطعة عدد من النواب الموالين لتنظيم الإخوان للجلسات التي تعقد في طبرق شرقي البلاد، بعد تعذر عقدها في طرابلس بسبب سيطرة المليشيات على العاصمة.