شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفالك نعمة لا تخسرها».. «المرور» يوجه نصيحة مهمة للحفاظ على سلامة الأطفال داخل المركبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، على ضرورة توعية الأطفال بالسلوكيات الصحيحة أثناء تواجدهم في المركبة.

وقالت إدارة “المرور” عبر الحساب الرسمي بتويتر : ” من المهم توعية النشء بالسلوكيات الصحيحة أثناء تواجدهم في المركبة، حتى لا تؤثر تصرفاتهم على تركيز القائد، مما قد يتسبب بحوادث مرورية.”

وخصصت إدارة المرور وسماً للتأكيد على توعية الأطفال بهذه السلوكيات تحت عنوان ” أطفالك نعمة لا تخسرها” .