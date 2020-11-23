شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح مؤتمر الإنترنت العالمي في الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح في مدينة ووتشن الصينية اليوم مؤتمر الإنترنت العالمي ومنتدى تطوير الإنترنت، تحت عنوان "التمكين الرقمي من أجل مستقبل أفضل".



وأكد الرئيس الصيني شي جين بينج - في رسالة إلى المؤتمر والمنتدى - أن عالم اليوم يشهد ازدهار جولة جديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي، ما يدفع التطور السريع للتكنولوجيا الرقمية، مبينًا أنه منذ تفشي فيروس كورونا الجديد، تم استخدام التطبيب عن بعد والتعلم الإلكتروني ومنصات المشاركة وأنظمة التعاون على نطاق واسع.

وأشاد بالدور المهم للانترنت في تعزيز الانتعاش الاقتصادي، وضمان التقدم الاجتماعي في الدول حول العالم، وتعزيز التعاون الدولي ضد فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19).