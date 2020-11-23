البحرين تعلن إصابة عدد من المحتجزات في المطارات بفيروس "كورونا"

وقالت الوزارة، في بيان لها على "تويتر" إنه "تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاج المصابين وتعزيز الإجراءات الاحترازية في الموقع".

​ووافق مجلس الوزراء البحريني، مؤخرا، على مقترح مقدم من مجلس نواب المملكة، بتشديد الرقابة على الشركات المزودة لخدمة الإنترنت، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان مجلس النواب البحريني قد تقدم، في نهاية نيسان/ أبريل الماضي، باقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة بتشديد الرقابة على شركات الاتصالات التي تزود المواطنين بخدمة الإنترنت؛ وذلك للحيلولة بينها وبين قيامها برفع سعر الوحدات، وإلزامها بدوام تقديم الخدمة واستمراريتها حتى انتهاء جائحة كورونا.

واضطر الطلاب البحرينيون في جميع المراحل الدراسية للاعتماد على شبكة الإنترنت لاستمرار تعليمهم ومتابعتهم المستجدات في هذا الشأن.

ونقلت مصادر إعلامية بحرينية عن أولياء أمور طلاب، بأنهم فوجئوا بانتهاء رصيد باقاتهم في بداية الشهر، ما أجبر الكثيرين على تجديد الباقة ودفع مبالغ إضافية، حتى يتمكن أبناؤهم من متابعة الدراسة.

وتأتي البحرين، التي سجلت حتى الآن 82363 حالة "كوفيد 19"، في المركز 11 عربيا، والمركز 60 عالميا، بعدد حالات الإصابة بالوباء، وبلغ إجمالي الحالات القائمة 2359، وإجمالي المتعافين 79680، والوفيات جراء مضاعفات المرض 324.