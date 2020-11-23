برودة وشبورة وأمطار غزيرة... الأرصاد المصرية تحذر من الأيام الأربعة المقبلة

نقل موقع "مصراوي" عن خبراء في الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن البلاد ستشهد حالة جديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من غد الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

وقال الخبراء إن الأمطار المتوقعة ستتراوح ما بين غزيرة إلى رعدية، وستكون على السواحل الشمالية حتى نهاية الأسبوع.

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ونصح مدير مركز التنبؤ بالأرصاد المواطنين، بارتداء الملابس الثقيلة، خاصة في ساعات الصباح المبكرة، وساعات الليل المتأخرة.

وتابع الخبراء قائلين "حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية سيترتب عليها سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، تكون رعدية أحيانًا، ومن المتوقع أن تصل الأمطار إلى القاهرة الكبرى، وتكون ما بين خفيفة ومتوسطة بداية من يوم الأربعاء".

وأوضح الخبراء أن "الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة،؛ حيث تنخفض درجة الحرارة في النهار على القاهرة من 23 إلى 20 درجة، وتكون على السواحل الشمالية بين 20 و19 درجة، والمناطق الجنوبية بين 23 و26 درجة نهارًا، بينما تتراوح خلال ساعات الليل بين 13 و16 درجة".

وأكد الخبراء أن الشبورة المائية ستظهر في ساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق السريعة، خصوصًا على القاهرة والوجه البحري، الأمر الذي يتطلب توخي الحذر لقائدي السيارات.

وكانت مصر قد عانت الأيام الماضية سوء واضطراب في الأحوال الجوية والطقس، وكانت أسوأها في مدينة الإسكندرية، التي عانت من أعنف عاصفة منذ عام 2015.