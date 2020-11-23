عقيلة صالح يزور موسكو ويبحث الأوضاع السياسية الليبية مع المسؤولين الروس

وقال الميرمي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح سيقوم بزيارة خلال الأيام القريبة القادمة إلى روسيا بناء على دعوة من السلطات الروسية، يقابل خلالها كبار المسؤولين في الحكومة الروسية والبرلمان الروسي، وذلك لبحث الأوضاع والمستجدات السياسية في ليبيا".
في سياق متصل، وصل نحو 100 عضو في مجلس النواب الليبي بشقيه في طرابلس وطبرق إلى مدينة طنجة (أقصى شمالي المغرب) للمشاركة في المشاورات بين أعضاء المجلس حول الأزمة السياسية في ليبيا والحلول المقترحة لتوحيد المؤسسات السيادية والقيادية.
تأتي زيارة الوفدين الليبيين تلبية لدعوة من رئيس برلمان المغربي لحبيب المالكي الذي أكد في رسالته للمستشار عقيلة صالح أن عقد هذا اللقاء يندرج في إطار مساعي المغرب الرامية إلى تحقيق التئام وتوحيد هذه المؤسسة التشريعية من أجل تذليل الصعاب التي تقف عائقا أمام العملية السياسية في ليبيا.
وتوافق المشاركون في الاجتماع التشاوري بسويسرا على إجراء انتخابات خلال 18 شهرا والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
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