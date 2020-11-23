إغلاق كامل في فلسطين من الجمعة إلى الأحد بسبب وباء "كوفيد-19"

رام الله - سبوتنيك. وقال أشتيه في مستهل اجتماع الحكومة "بقرار من الرئيس عباس تقرر إغلاق كل مرافق الحياة من صباح الجمعة حتى الأحد، المقبلين في كل المحافظات"، وذلك في وقت بلغ فيه إجمالي إصابات كورونا في الأراضي الفلسطينية 84340 حالة بينها 714 وفاة.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، تحذيرا من أن موجة ثالثة "قاتلة" من تفشي جائحة "كورونا" المستجد قادمة بعد أشهر فقط.
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