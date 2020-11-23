شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: دول مجلس التعاون الخليجى تتخطى المليون إصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت دول مجلس التعاون الخليجي الست أكثر من مليون حالة إصابة بكوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد طبقا لإحصاء أجرته رويترز وفقا للبيانات التي نشرتها كل دولة. وبلغت حصيلة الإصابات في منطقة الخليج المنتجة للطاقة اليوم الاثنين مليون و845 إصابة والوفيات 9160.

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: دول مجلس التعاون الخليجى تتخطى المليون إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.