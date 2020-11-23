شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبى يزور موسكو خلال أيام لبحث مستجدات الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار الإعلامي في البرلمان الليبي، فتحي المريمي، إن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، سيزور موسكو خلال الأيام المقبلة.

وأكد المريمى في تصريح صحفى له اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح سيقوم بزيارة خلال الأيام القريبة القادمة إلى روسيا بناء على دعوة من السلطات الروسية، موضحا أنه سيلتقى خلالها كبار المسؤولين في الحكومة الروسية والبرلمان الروسي، وذلك لبحث الأوضاع والمستجدات السياسية في ليبيا.