شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة غاز تعيد تونسيين للطهي على الحطب بسبب اعتصام العاطلين عن العمل..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ التونسيون في محافظات الجنوب منذ أسبوع للطهي على الحطب في ظل غياب قوارير الغاز المنزلي، يأتي هذا جرّاء تواصل توقف التزويد من وحدات تعبئة القوارير في المنطقة الصناعية بمحافظة قابس، بسبب اعتصام المعطلين عن العمل، الذي انطلق مطلع الأسبوع الماضي.

وتسبب الاعتصام في أزمة كبرى لأهالي الجنوب والذي يتزامن مع ارتفاع موجة البرد في البلاد، وفي ظل غياب قوارير الغاز، استعان الأهالي بالحطب لطهي الطعام، ما اعتبره عديد المتابعين مشهداً مخجلاً ولا يليق بصورة مجتمع على مشارف سنة 2021.

ويخوض الشباب المعتصم منذ 15 نوفمبر اعتصاماً بمداخل المجمع الكيميائي التونسي بقابس، ويطالب المعتصمون بالتنمية والتشغيل وبتفعيل قرارات المجالس الوزارية الخاصة بمحافظة قابس، ومنها إنشاء صندوق للتنمية والتشغيل وإنجاز المناظرة الخاصة ببرنامج التشغيل بالمجمع الكيميائي التونسي (مصنع لإنتاج الغاز والمواد الكيميائية).

وينسج معتصمو قابس على منوال اعتصام الكامور الذي دام نحو 4 أشهر وأفرز اتفاقاً بين الأهالي والحكومة بتشغيل 1500 عاطل عن العمل. وأثار انقطاع الغاز امتعاض التونسيين وأثار موجة من الاحتجاج والانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

وكتب الإعلامي التونسي سمير الوافي تدوينة عبر صفحته في "فيسبوك" انتقد فيها انقطاع هذه المادة الأساسية، وأعرب عن استغرابه من الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر طوابير من المواطنين تصطف أمام محطات التزود بالوقود للظفر بقارورة غاز في صفاقس بسبب الاعتصام.

واعتبر أن هذا الاعتصام مرفوض قائلاً: "نحن في زمن تونسي لا يحتكم للمنطق.. زمن قطع الطرقات والغاز والبترول والفسفاط واعطني حصتي!".

كما انتقد الصحفي وسام بن عبدالله عبر فيسبوك انقطاع الغاز في محافظات الجنوب، وعبر عن امتعاضه من الوضع في محافظة صفاقس قائلاً: "صور من أمام محطة التزود بالغاز لأصحاب سيارات التاكسي والخاصة في انتظار وصول شاحنة الغاز لتزويد سياراتهم مما أدى إلى اكتظاظ الحركة المرورية في ظل تواصل غياب الغاز في صفاقس.. هذا حال المواطن في المدينة هذه الأيام".

وكتب المصور الفوتوغرافي زاهر كمون على صفحته في فيسبوك أن صفاقس هي أول منتج للغاز في تونس، وأنَّ الغاز الذي يستخرج منها يتجه نحو محافظة قابس لتعبئته في قوارير.

وأكد أن صفاقس اليوم دون قوارير غاز بسبب اعتصام المعطلين عن العمل الذي أغلق جميع الطرقات المؤدية من وإلى مصنع قابس. م هذا الاعتصام في تعطل إنتاج قوارير الغاز وتزويد مناطق الجنوب بها والمتمثلة في محافظات صفاقس (3ملايين نسمة) وقابس (800 ألف نسمة) وقفصة (500 ألف).