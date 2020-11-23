شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية البحرينية" تعلن إصابة عددا من المحتجزات بسبب مخالفات التأشيرات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية البحرينية على تويتر، عن إصابة عدد من الموقوفات على ذمة قضايا تتعلق بمخالفات شروط الإقامة بفيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاج المصابين وتعزيز الإجراءات الاحترازية في الموقع.

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