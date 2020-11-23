أمير الكويت: المشاركة الواسعة فى قمة العشرين تعكس المكانة المرموقة للسعودية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أن ما حققته قمة الرياض لمجموعة العشرين من نجاح، وحرص جميع أعضائها على المشاركة وبصورة فعالة، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، يجسد جليا ما تحظى به السعودية من تقدير ومكانة مرموقة لدى المجتمع الدولي، والذي هو مبعث فخر واعتزاز الجميع.

جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعث بها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح قمة الرياض لمجموعة العشرين برئاسة السعودية.

وأشاد أمير الكويت ،خلال البرقية، بما حظيت به هذه القمة الهامة من تنظيم متقن وإدارة متميزة، أسهمت في توصلها إلى قرارات بناءة وتوصيات مثمرة، لا سيما في مجال تعزيز التعاون الدولي لمواجهة جائحة فيروس كورونا والحد من تداعياتها السلبية على مختلف مناحي الحياة، بالإضافة إلى تحفيز الجهود للايفاء باستحقاقات متطلبات التنمية المستدامة التي ينشدها الجميع، ومواكبة التطورات المتلاحقة وخاصة الأوضاع الصحية.



كما بعث ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح برقيتي تهنئة مماثلتين.