شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 13 فلسطينيا من الضفة الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أربعة فلسطينيين من بلدة كفر نعمة في رام الله، بعد أن داهم منازلهم وعبث بمحتوياتها. وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة فلسطينيين من بلدة بيت كاحل، ومن مخيم العروب، ومن بلدة سعير، ومن بلدة بيت عوا، ومن بيت أمر، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين من نابلس، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في منطقة الجبل الشمالي.

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