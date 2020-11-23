شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي: المرأة العراقية تشارك في سوق العمل بنسبة أقل من 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر البنك الدولي، اليوم /الاثنين، أن مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل تعتبر منخفضة حيث تشكل أقل من 15%.

وقال البنك في تقرير أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إن: "هناك أقل من 15% من النساء يشاركن في سوق العمل في كل من العراق والأردن، و26% فقط في لبنان، مضيفا أن "هذه النسب تعد من بين أدنى معدلات مشاركة المرأة في العمل على مستوى العالم".

وأفاد بأن رحلة الاستعداد لدخول سوق العمل، تحتاج فيها النساء والفتيات إلى المهارات المناسبة التي تمكنهن من الاستعداد للانتقال بنجاح من الدراسة إلى العمل، مشيرا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الجنسين في هذا الصدد خاصة في العراق، حيث لا تتجاوز نسبة الفتيات اللاتي يكملن تعليمهن الابتدائي سوى النصف بقليل، مقارنة بثلاثة أرباع الفتيان، ومن بين الأطفال في سن 13 عاما، يواظب 80% من الفتيان على الذهاب إلى المدرسة، مقارنة بنسبة لا تتجاوز 40% من الفتيات.