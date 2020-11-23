القبض على قيادى فى تنظيم داعش بمطار بغداد الدولى.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى جهاز مكافحة الارهاب العراقي اليوم الاثنين القبض على قيادي في تنظيم "داعش" الارهابي بمطار بغداد الدولي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الاخبارية - إنه "من خلال المتابعة المستمرة والعمل الميداني، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على ما يسمى المنسق الإداري العام لعصابات داعـش الإرهابية المكنى (أبو نبأ) في عمليةٍ فريدة من نوعها في مطار بغداد الدولي".

وأضاف أنه "جرى تتبع دقيق من قبل استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب للداعشي مُنذ انطلاقه من أحد الدول وحتى وصوله إلى العراق وكان يحاول عقد اجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف العاصمة بغداد".

وأشار الناطق إلى أن هذه العملية تمت بسرية تامة ونجاح باهر.