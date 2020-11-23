شكرا لقرائتكم خبر عن 122 ألفا و 356 حالة إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالسلطنة بلغت 122 ألفا و 356 إصابة حتى الأن.
وأفادت الصحة العمانية - في بيان أوردته وكالة الانباء العمانية - بأن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ /1386/ بنسبة 13ر1%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 113 ألفا و 577 متعافيا لتصل نسبة الشفاء إلى 8ر92%.
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