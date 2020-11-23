فلسطين تقرر إغلاقا كليا الجمعة والسبت.. وجزئيا باقى الأيام لمكافحة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة الفلسطينية إغلاقا كليا يومي الجمعة السبت ، وجزئيا بقية الأيام لمدة أسبوعين ، في إطار مكافحة فيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.
وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس الأحد تسجيل 1560 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و16 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزيرة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 684 إصابة.
وأضافت أن 55 مريضا "يرقدون في غرف العناية المكثفة بينهم 10 على أجهزة التنفس الصناعي".
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 84335 إصابة تعافى منها 71296 وتوفي 715.
وأعلنت سفارة دولة فلسطين في العاصمة الأدرنية عمان، إغلاق أبوابها اعتبارا من أمس، وعدم تمكنها من استقبال المراجعين حتى إشعار آخر، وذلك بعد ثبوت إصابة عدد من العاملين في أقسام السفارة المختلفة بفيروس "كورونا" المستجد.
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