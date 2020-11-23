كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عن المدة المتاحة لتقديم الاعتراض على العمليات الواردة في بطاقة الائتمان. وبينت اللجنة أنه يجب تقديم الاعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ إرسال كشف الحساب الأول الذي يحتوي على الخطأ، موضحةً أنها المدة المحددة للتحقق من دقة العمليات الواردة في بطاقة الائتمان.

كانت هذه تفاصيل خبر البنوك السعودية توضح المدة المتاحة للاعتراض على أخطاء بطاقة الائتمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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