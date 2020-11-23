قمة العشرين تنظيم سعودي متميز

اختتمت قمة العشرين للعام 2020 برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية أعمالها بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 من نوفمبر الجاري، قمة العشرين هي أكبر تجمع اقتصادي عالمي، الغرض منها هو تعزيز الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية المتقدمة والبلدان الناشئة والمستضعفة.

انعقدت القمة في ظل ظروف استثنائية يواجه فيها العالم وباء كورونا الذي انهك اقتصادات العالم وتحديداً دول العالم الثالث والدول النامية بشكل كبيراً جداً، من هذا المنطلق دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه قادة الدول الاقتصادية الكبرى في هذه القمة الى تظافر الجهود؛ للتخفيف من آثار هذه الجائحة وتبعاتها المؤلمة على الدول والشعوب وخاصة المستضعفة منها، وقد افضت هذه المبادرة إلى التزامات بأكثر من 21 مليار دولار للتصدي لجائحة كورونا وتقديم الدعم الطارئ للدول النامية بتعليق مدفوعات الدين العام، وتقديم الدعم بشكل منسق ومكثف، وأكد الملك سلمان في كلمته التي القاها في اقتتاح القمة قائلاً: “نثق بأن تخرج قمة العشرين بسياسات تعيد الاطمئنان والأمل لشعوب العالم، وعلينا إعادة فتح اقتصاداتنا وحدودنا لتسهيل حركة التجارة والأفراد.. فنحن مستبشرون بالتقدم في إيجاد لقاحات وعلاجات لهذا الوباء”.

قمة العشرين التي عقدت في الرياض عبر تقنية الفيديو كونفرس التي اثبتت للعالم الامكانات الكبيرة والقدرات الفائقة للقيادة السعودية ولشباب المملكة الذين تميزوا في تنفيذ وإدارة هذه القمة بنجاح منقطع النظير، مستخدمين الذكاء الاصطناعي الذي أداره مركز المعلومات الوطني السعودي بكل مهنية واقتدار، عبر منظومة الاتصال المرئي رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وتعدد الأطراف المشاركة في القمة من مختلف دول العالم ومن كل القارات، وبمختلف اللغات وعلى الرغم من صعوبة إدارة هذا العدد وحفاظاً على البروتوكلات المتبعة في التواصل بين قادة العالم، وفي ظل التقنيات المتغايرة لأنظمة الاتصال بين الدول، وبدون أي مشاكل تقنية، حققت المملكة تميزاً فريداً ونجاحاً باهراً باشادة القادة العشرين أنفسهم، لتثبت المملكة للعالم أجمع بأن طموحها يعانق عنان السماء بفضل قيادتها الرشيدة وشبابها المبدع ولتقدم نموذجاً مصغراً على نجاحاتها المستمرة في مختلف المجالات، وبرهنت بما لا يدع مجالاً للشك أنها قادرة على قيادة دول العالم الأول، والعالم أجمع، وما هذا التميز في نجاح هذه القمة إنما هو غيض من فيض ومسيرة الانطلاق للعالمية بدات عجلتها تدور بقيادة ورؤية شابة طموحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله ورعاه.

المواطن السعودي يرى بأن قمة العشرين هذه ليست مجرد اجتماع دوري لقادة العشرين، بل هي بوابة للمستقبل، القمة التي انتهت وبدأ الالهام وبدأ الشعب السعودي وقيادته التطلع لقيادة العالم، ويحق له ذلك، ويحق له أن يفخر بقيادة استطاعت أن تتميز بكل اقتدار في حدث عالمي كبير كهذا، وهي قمة سيخلدها التاريخ خاصة وأنها عُقدت في ظل ظروف استثنائية التي يعيشها العالم، وبلا شك هذا التميز الذي حققته المملكة سوف ينعكس إيجاباً على مكانتها العالمية وطموحها في زيادة وتيرة عجلة التنمية والبناء؛ هذا التميز

سوف ينعكس كذلك على دول المنطقة والعالم العربي والإسلامي أجمع، فعندما نتحدث عن الشرق الأوسط فالمملكة هي المحور الأساسي في هذه المنطقة، وإذا ما كان الحديث عن الوطن العربي أو الإسلامي فالمملكة هي المعني بذلك، وليس ذلك فقط فإذا كان هناك عطاء للمستضعفين في هذه المعمورة فالمملكة أول السباقين للإغاثة والدعم والمناصرة، لذلك جاءات توصيات هذه القمة رحيمة بالدول النامية وشعوبها المستضعفة وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين عندما قال في كلمته: “علينا تهيئة الظروف لإتاحة اللقاحات بشكل عادل وتكلفة ميسورة لكل شعوب العالم” فكانت توصيات القمة متوافقة مع دعوة خادم الحرمين الشريفين بضرورة العمل على أولوية معالجة الوباء وآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف دول العالم، حفظ الله المملكة وقيادتها وشعبها وهنئاً لهم بهذا التميز الذي يضاف الى رصيد المملكة وطاقاتها الشابة في مختلف المجالات.

كتيه : عبدالهادي الخلاقي