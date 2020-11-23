شكرا لقرائتكم خبر عن «شاومي» تطلق ساعتها الذكية «Mibro Air».. تعرّف على المزايا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت شركة شاومي ساعتها الذكيةMibro Airالجديدة، والتي تتمتع بمظهر رياضي ووظائف عديدة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعةMibro Airالمستديرة تزن 40 غراماً، ويبلغ سمكها 9.2 ملم، بينما يبلغ قطرها 42 ملم، وهي مجهزة بشاشةTFTقياس 1.28 بوصة. وتبلغ دقة الوضوح 240 × 240 بيكسل مع إمكانية تحديد العديد من أشكال المينا المختلفة والقابلة للتخصيص. ويمكن للساعة أيضا عرض الإشعارات.

وتم تزويد الساعة أيضاً بمستشعر لمعدل ضربات القلب، مما يجعل من الممكن، على سبيل المثال، تسجيل الأنشطة الرياضية، ويمكنها أيضاً تحليل النوم.

وتم تزويد الساعة ببطارية سعة 200 مللي أمبير ساعة تدوم حتى 25 يوماً، كما أنها تتوافق مع فئة الحمايةIP68، ما يعني أن غلافها المعدني مقاوم بشكل جيد للصدمات.