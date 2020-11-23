شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز للإمام طاعة الجماعة في طلب جمع الصلوات؟.. العلامة «الفوزان» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور صالح الفوزان، أنه لا يجوز للإمام طاعة العوام في طلب جمع الصلوات إلا في أحوال محددة.
وقال الفوزان: إنه ليس على الإمام طاعة العوام في أمر الجمع إلّا في حال نزول مطر يبل الثياب، أو وجود طين في الشوارع، أو ريح باردة شديدة.
وأضاف أن وجود مطر خفيف أو في حال الخشية من المطر أو وجود نوع من البرد فإن ذلك لا يبيح جمع الصلوات، وأن على الإمام أن يبين لجماعة المسجد الحالات التي توجب الجمع.
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