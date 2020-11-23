شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاح أسترازينيكا - أكسفورد فعّال بنسبة 70% للوقاية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مختبر أسترازينيكا البريطاني في بيان أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي يطوّره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، فعّال بنسبة 70% للوقاية من المرض.



وقال المختبر إنها نتائج موقتة لتجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في المملكة المتحدة والبرازيل. هذا اللقاح أقل إقناعاً من لقاحي فايزر/بايونتيك ومودرينا اللذين تتجاوز فعاليتهما نسبة 90%.

كانت هذه تفاصيل خبر لقاح أسترازينيكا - أكسفورد فعّال بنسبة 70% للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.