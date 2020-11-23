ما هي الأمراض التي تسبب الكوابيس؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف، إن كوابيس الليل يمكن أن تشير إلى أمراض خطيرة بينها الذبحة الصدرية وأورام المخ.



واستذكر الطبيب حالة رجل اشتكى من منامات مروعة دفن فيها حيا وعند استيقاظه شعر بضربات قلب قوية وألم في الصدر. وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا لنتائج تخطيط القلب، تبين أنه مصاب بشكل متقدم بالذبحة الصدرية وأشار الطبيب أن التأخير في هذه القضية، كان سيهدد المريض بعواقب وخيمة.

كما أشار مياسنيكوف إلى الأمراض الأخرى التي قد تشير إليها الكوابيس وبينها أمراض المناعة والغدد الصماء وأمراض الكبد والقلب والأعضاء الداخلية.

وأضاف أنه يمكن أن تنتج الأحلام الليلية السيئة أيضا عن اضطراب ما بعد الصدمات النفسية وحالات الاكتئاب