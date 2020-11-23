"مورو" تدشّن IBM Power Systems كخدمة سحابية لأول مرة في دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) المملوك بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي عن تعاونه مع شركة "أي بي أم" الدولية لإطلاق خدمة IBM Power Systems كخدمة سحابية لأول مرة في دبي والتي ستمكّن المؤسسات من الاستفادة من الأداء المتطور والسرعات العالية في معالجة البيانات، مع تقليل تكاليف التشغيل واستهلاك الطاقة.



وسوف تقوم مورو بتشغيل الخدمة الجديدة في مركز بيانات الشركة في دبي وتقديمها كخدمة سحابية يمكن الاشتراك بها من قبل مختلف المتعاملين. وستتمتع المؤسسات الحكومية والخاصة بالقيمة المضافة المتمثلة في قدرتها على الالتزام بمتطلبات البيانات الخاصة بها وحمايتها.

ووفقاً لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية "غارتنر"، فإن النمو في إنفاق المؤسسات على تكنولوجيا المعلومات القائم على نموذج الاشتراك في الخدمات السحابية سوف يفوق النمو في عروض تكنولوجيا المعلومات التقليدية غير السحابية في عام 2022. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات التي تعزز الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات اعتماداً على الخدمات السحابية ستكون أول من يجني فوائد الجيل القادم من الخدمات المتطورة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نلتزم في مورو بتحقيق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، ومبادرة "دبي 10X" التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشرة سنوات. ويسعدنا توسيع عروض خدماتنا السحابية وتعزيزها مع شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا مثل (أي بي أم) لتقديم خدماتها الرائدة للمؤسسات الحكومية والخاصة. ويعزز هذا التعاون ريادة مورو في مجال توفير الخدمات السحابية في المنطقة. وسيتمتع متعاملو الشركة الآن بفرصة فريدة للاستفادة من خدمة سحابية عالية الأداء تعتمد على أحدث تقنيات أي بي أم. ويسعى كثير من متعاملينا في المنطقة إلى ابتكارات حقيقية للتميز في مجال التحول الرقمي. ويبقى هدفنا أن نكون الشريك الرقمي المفضل لمتعاملينا".

ومن خلال الخدمة السحابية الجديدة، سيتمكن المتعاملون من تطوير البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم باستخدام خدمة Power Systems IBM، بما يمكنهم من بناء أساس راسخ للتحليل والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. واليوم، ما يقرب من 80% من الشركات المدرجة في قائمة «فورتشن 100» لديها بالفعل IBM Power Systems التي تقوم بأداء أهم أعمالهم وأكثرها تعقيداً.

بدوره، قال حسام سيف الدين، مدير عام شركة "أي بي أم" في الشرق الأوسط وباكستان: "يتمتع نظام IBM Power Systems بمزايا فريدة تتيح للحكومات والشركات الارتقاء بالبيئة الحالية لتكنولوجيا المعلومات لديها وتحويلها إلى بنية تحتية حديثة ومتقدمة. ولن تقتصر فوائد توفير هذا النظام كخدمة سحابية على تمكين المتعاملين من الاستفادة من مرونتها عند الطلب فحسب، بل ستتيح لهم استخدامها والدفع مقابلها عند الحاجة فقط. وتتوافق شركة مورو مع جميع متطلبات السوق، ونحن على ثقة من أن هذه الخدمة السحابية ستساهم في تسريع رحلات التحول الرقمي للمتعاملين".