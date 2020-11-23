بدء جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب المصري

وقال موقع "مصراوي" إن محافظات المرحلة الأولى من جولة الإعادة تضم الجيزة والفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

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وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الوحدات المحلية المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين فى الإدلاء بأصواتهم.

ووجه محافظ الجيزة بالاستمرار فى تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الناخبين أثناء المشاركة فى الاستحقاق الانتخابي، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الانتخابية.

وكان التصويت في المرحلة الثانية من الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب المصري، قد انتهى يوم الأحد، 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وبدأ فرز الأصوات في لجان التصويت.

وبدأ التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري صباح السبت 7 نوفمبر، واستمرت حتى الساعة التاسعة مساءً، وشملت المرحلة الثانية، المحافظات المتبقية وعددها 13 محافظة وهي (القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء).