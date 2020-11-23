الإمارات... محاولة تهريب مخدرات داخل حلوى الأطفال

ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية إن الحس الأمني العالي لدى مفتشي وضباط جمارك دبي قادهم إلى الاشتباه بحقائب أحد المسافرين القادمين من خلال الأجهزة السينية والأجهزة المساندة للتفتيش في مطار دبي الدولي، فقاموا باستيقافه وتفتيش حقائبه يدوياً ليكتشفوا أن بحوزته، 3625 غراماً من زيت الماريغوانا المخدر محاولاً إدخالها إلى الدولة.

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حاول المتهم إدخالها بطريقة ذكية، عبر مزج جزء منه بحلوى جيلاتينية، والجزء الآخر خبأه في فلاتر سجائر إلكترونية وزعها بين حقائبه لتضليل المفتشين.

وصرح إبراهيم الكمالي، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، بأنه عند ضبط المهرب وقبل المباشرة في عملية التفتيش اليدوي تم سؤال المسافر إذا رغب في الإفصاح عن شيء فأجاب بالنفي، ليتم تحويل الحقائب للتفتيش اليدوي وكشف المواد المخدرة وتحريزها.

من جانبه، قال خليفة بن شاهين مدير مبنى المطار 3 مكلف، إن فراسة الموظف وكفاءته بالاشتباه في الشحنة هي السبب وراء النجاح في ضبط هذه الكمية من زيت الماريجوانا المخدر والتي وزعت على ثلاث فئات، وهي فلاتر السجائر الإلكترونية بوزن 2025 جراماً و158 فلتراً، و1587 جراماً في الحلوى الجيلاتينية، و13.21 جراماً داخل كبسولات جيلاتينية بعدد 20 كبسولة.