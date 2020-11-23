شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: إدارة «بايدن» ستنتهج سياسيات تساعد على الاستقرار الإقليمي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان أنه واثق من أن الإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة جو بايدن ستنتهج سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي وأن أي مناقشات معها ستؤدي إلى تعاون قوي.

وأضاف في مقابلة افتراضية مع وكالة “رويترز” على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضفتها الرياض، إنه واثق من أن إدارة بايدن ستواصل اتباع سياسات ستكون في صالح الاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن أي مناقشات ستجريها الرياض مع الإدارة المقبلة ستؤدي إلى تعاون قوي.

وأشار إلى تاريخ “التعاون الدفاعي القوي” بين البلدين الممتد لخمسة وسبعين عاما، قائلاً إنه يتوقع استمراره. وقال إنه سيكون من المناسب تماما تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن على أنها منظمة إرهابية أجنبية.

وأضاف أن الجميع يعلمون أن قدرا كبيرا من أسلحة ميليشيات الحوثي وجزءاً كبيراً من أيديولوجيتها يأتي من إيران ولذلك فهي بالتأكيد “منظمة إرهابية مدعومة من الخارج“.