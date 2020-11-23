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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يونيسيف تعلن موعد توزيع لقاح كورونا للدول الفقيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت منظمة "يونيسيف" التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، توزيع قرابة 2 مليار جرعة من اللقاحات لمكافحة مرض كوفيد-19، للدول الفقيرة مطلع العام القادم في عملية "عملاقة".
وتزامن إعلان المنظمة مع تعهد قادة العالم، الاثنين، ضمان التوزيع العادل للقاحات في قمة العشرين.
وقالت اليونيسيف إنها تعمل رفقة أكثر من 350 شركة طيران وشحن لإيصال اللقاحات وأكثر من مليار إبرة إلى الدول الفقيرة، من بينها اليمن وأفغانستان وبوروندي، كجزء من برنامج "كوفاكس" (COVAX) العالمي لمكافحة الوباء.
وتقود جهود "كوفاكس" كل من شركة "GAVI" للقاحات ومنظمة الصحة العالمية وتحالف "المبادرات لمكافحات الأوبئة"، ويهدف البرنامج أساسا إلى منع حكومات العالم من احتكار اللقاحات والتركيز على منح اللقاح أولا للأكثر عرضة في كل دولة.
وحتى قبل تفشي الجائحة التي سببها فيروس كورونا المستجد، كان هناك توزيع غير عادل للقاحات حول العالم، حيث حرم أكثر من 20 مليون رضيع من الحصول على اللقاحات التي من شأنها إنقاذ حياتهم من الأمراض المزمنة والموت والإعاقة، وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.
ويعد دور اليونيسيف أساسيا في برنامج "كوفاكس" كونها أكبر هيئة مسؤولة عن شراء اللقاحات في العالم، إذ تعمل روتينيا على شراء قرابة 2 مليار جرعة من لقاحات المناعة سنويا نيابة عن حوالي 100 دولة.
وتتسابق شركات الأدوية ومراكز الأبحاث حول العالم للوصول إلى حل لكبح جماح الفيروس الذي أصاب أكثر من 58 مليون شخص وتسبب بمقتل 1.3 مصاب، بينما أظهر لقاحا "فايزر" و"موديرنا" نتائج مبشرة، وبانتظار حصولهما على الموافقة للاستخدام الطارئ.
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