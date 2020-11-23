العراق... قتل واختطاف على يد مسلحين نصبوا "سيطرة وهمية" في الأنبار

وأفاد المصدر لـ"السومرية نيوز"، بأن "مسلحين نصبوا سيطرة وهمية بالقرب من تقاطع الصكار على الطريق الدولي بين (منطقة الكيلو) 160 والرطبة في محافظة الأنبار، واستهدفوا ثلاث سيارات مدنية".
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وتابع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المسلحين اقتادوا سائق السيارة الثالثة مع اثنين يرافقانه، إلى جهة مجهولة".
في سياق متصل، قتل 3 أفراد وأُصيب 2 آخران من قوات الأمن العراقية إثر تعرضهم لإطلاق نار، السبت الماضي، من قبل قناص في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان يوم السبت "بانفجار عبوة ناسفة على عجلة مدنية نوع تيوتا على طريق الزوية المسحك التابعة لقضاء بيجي، وعند خروج قوة إلى مكان الحادث من مركز شرطة المسحك ومفرزة من الحشد الشعبي لإخلاء المصابين، تعرضت القوة إلى إطلاق نار من قبل قناص".
وأضاف البيان "أدى الحادث إلى استشهاد ضابط برتبة عقيد ومفوض شرطة من مركز شرطة المسحك واستشهاد أحد منتسبي الحشد وجرح مفوض شرطة وعنصر من الحشد الشعبي، في حين جرح ثلاثة من عائلة واحدة في داخل العجلة المدنية".
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