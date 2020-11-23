دعوة برلمانية إلى الحكومة العراقية بشأن اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس

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وأكد امرلي، أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستضغط على الحكومة لتسريع إرسال نتائج التحقيقات ذات الصلة بالهجمات التي طالت مواقع الحشد الشعبي واغتيال قادة النصر، إلى البرلمان العراقي"، مشيرا إلى خطوات سيتخذها البرلمان فور تسلمه التقرير المذكور.
وقتل قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما في مطار بغداد.
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