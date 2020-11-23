شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح بالسعودية رطب بالإمارات معتدل في الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أحوال الطقس في دول الخليج العربي اليوم الإثنين، حيث توقعت الأرصاد السعودية لنشاط الرياح السطحية، أما في الإمارات فيكون الطقس رطبا، وبالنسبة للكويت والبحرين توقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل، وإلى التفاصيل:-

طقس السعودية

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، توقعاتها لحالة الطقس في المملكة اليوم الإثنين، وتوقّعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقّعت الأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية للمملكة.

فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 33 درجة مئوية في مكة المكرمة وجازان، وأدنى درجة حرارة إلى 6 درجة مئوية في طريف.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس المتوقع على الدولة اليوم الاثنين، رطب صباحاً على المناطق الداخلية والساحلية - صحو إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً خاصة على البحر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع سقوط أمطار - انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار، سرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س.

البحر: متوسط الموج يصبح مضطرب في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

طقس الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، أن يسود طقس معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 38 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 10 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 25 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 18 درجة مئوية.

طقس البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقد وتصل من 20 إلى 25 عقدة احياناً عند المساء ولكنها متقلبة الاتجاه في البداية.

ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 اقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة : العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.. الرطوبة النسبية: العظمى 75% والصغرى 25%.