شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني»: توقعات بحالتين ممطرتين وتساقط البَرَد على عدة مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، حالتين ممطرتين بالإضافة لتساقط البرد على عددة مناطق بالمملكة .
وقال الحصيني عبر حسابه بتويتر : “لازالت لله الحمد توقعات الأمطار مبشرة نسأل الله من فضله هي ليست حالة واحدة إنما متوقع حالتين ممطرتين الأولى بدايتها الخميس 1442/4/11 هـ والثانية تليها مباشرة وهي حالة ارتدادية على معظم مناطق المملكة والخليج العربي متوقع أمطار من متوسطة لغزيرة وحبات برد وفرصة سيول”.
وأضاف : “متوقع – بإذن الله – تبرد ورطوبة جيدين في طبقات الجو ومتوقع أن تكون الحالة الممطرة ذات طابع شتوي وأمطارها ما بين أمطار سيلية رعدية وديمية ونفيض وضباب”.
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