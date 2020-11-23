بالفيديو حادث انقلاب دبابة ميركافا إسرائيلية في غور الأردن

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن انقلاب الدبابة الإسرائيلية شمال غور الأردن لم يسفر عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

وعلق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأمر قائلا إنه "بعد انقلاب دبابة أثناء تحميلها على ناقل في قاعدة للجيش الإسرائيلي في غور الأردن، أمر قائد الفرقة بوقف حركة الدبابات القتالية إلى حين صدور نتائج التحقيق الأولي".

وأكدت المصادر العسكرية أنه تم "فتح تحقيق لفحص أسباب الحادثة التي كان يمكن أن تنتهي بكارثة"، مضيفةً أن "التحقيق الأولي بانقلاب الدبابة أظهر أن سائقها صعد بسرعة عالية على ناقل الدبابات وبزاوية غير صحيحة لذلك انقلبت شمالاً".