"أول مدني حكم البلاد".. وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله

سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله هو الرئيس السابع لموريتانيا، وأول رئيس مدني حكم البلاد عن طريق صناديق الاقتراع، حيث فاز بالانتخابات الرئاسية في التاسع من أبريل/نيسان 2007 بعد انتخابات ساخنة، فاز في شوطها الثاني.

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لم يمر سوى 4 أشهر من العام الثاني لحكم ولد الشيخ عبد الله، حتى قام الرئيس السابق لموريتانيا، محمد ولد عبد العزيز بانقلاب عسكري أبيض (بدون مواجهات عسكرية) في 6 أغسطس/آب 2008.

واعتزل ولد الشيخ عبد الله السياسة منذ ذلك الوقت، ويعتبر آخر حضور إعلامي له قبل عام من الآن، إذ حضر الفعاليات المخلدة لعيد الاستقلال العام الماضي في مدينة أكجوجت، وفقا لموقع "صحراء ميديا الموريتاني".

وشغل ولد الشيخ عبد الله، عدة حقائب وزارية على فترات متفاوتة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وأعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية، ليل (الأحد/الاثنين) الحداد لمدة ثلاثة أيام.