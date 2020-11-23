اليمن.. "أنصار الله" تعلن استهداف أرامكو في جدة بصاروخ مجنح جديد

القاهرة – سبوتنيك، وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر حسابه على "تويتر": "بعون الله وتأييده تمكنت القوة الصاروخية من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس 2، والذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد".

وأضاف: "كانت الإصابة دقيقة جدا وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف".

يتبع...