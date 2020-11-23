عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هوامي تطلق ساعة فاخرة بجسم من التيتانيوم

الإثنين 23 نوفمبر 2020

الخليج 365

أطلقت شركة هوامي ساعتها الذكية Zepp Z الفاخرة بسعر يبلغ 349 دولارا أمريكيا.



وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة تمتاز بأناقتها وبجسمها المصنوع من التيتانيوم، مع شاشة AMOLED مستديرة قياس 39ر1 بوصة وبدقة وضوح 454 × 454 بيكسل، مع إمكانية الاختيار من بين 50 واجهة مختلفة للساعة في تطبيق Zepp. كما تدعم الساعة الذكية المساعد الصوتي أمازون Alexa.

وبالإضافة إلى ذلك تم تزويد الساعة بمستشعر لقياس النبض ونسبة الأكسجين في الدم. وتحتوي الساعة الذكية أيضا على مستشعر للحركة ومستشعر تسارع ومستشعر الإضاءة المحيطة.

وتم تجهيز الساعة بأنظمة GPS وGlonass لتحديد الموقع الجغرافي. وبفضل البطارية، التي تبلغ سعتها 340 مللي أمبير ساعة، يفترض أن تصل مدة التشغيل إلى 15 يوما في حالة الاستخدام العادي و30 يوما مع الاستخدام الموفر.