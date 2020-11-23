اليمن.. مقتل قياديين من جماعة "أنصار الله" في معارك مع الجيش بمأرب

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن قائد جبهة الجدعان المعين من جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى علي الشرفي، قتل وعدد من مرافقيه في المعارك المحتدمة مع الجيش اليمني غربي محافظة مأرب النفطية.

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وأضاف أن قياديا ميدانيا آخر من الجماعة يدعى فاروق عبد الخالق المقباسي، سقط وآخرون قتلى خلال مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني في جبهة ماس بمديرية مدغل شمال غربي مأرب، شن خلالها طيران التحالف العربي غارات على مواقع وتعزيزات للجماعة.

والخميس الماضي، لقي القيادي في "أنصار الله" العميد يحيى علي جحاف مصرعه وعدد من مرافقيه، إثر استهداف طيران التحالف العربي تجمعا في وادي حلحلان بمديرية مجزر شمال غربي مأرب، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".

من جهة ثانية، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن طيران التحالف العربي شن 8 غارات على محافظة مأرِب تركزت على مديرية مدغل شمال غربي مأرب.



وأشار إلى تنفيذ التحالف العربي 4 غارات جوية على محافظة حجة شمال غربي اليمن، استهدفت مدينة حرض ومنطقة المرق في مديرية حرض شمالي حجة.