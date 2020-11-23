شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية تسجل 69 وفاة و1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء أمس الأحد، تسجيل 69 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2821 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1240 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 88 ألفًا و711 إصابة.