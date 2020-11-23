شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: 7 اشتراطات لأعمال أنشطة البقالات والتموينات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت جمعية حماية المستهلك، أن من اشتراطات البقالات والتموينات توفير الدفع الإلكتروني مع وجود السعر على جميع المنتجات. وأضافت الجمعية أن اشتراطات محال البقالة والتموينات تتضمن الالتزام بالتالي: – إبراز الشهادات الصحية – تخزين معدات وأدوات التنظيف بعيدا عن المواد الغذائية – إصدار الفواتير إلكترونيا – الالتزام بالحد الأدنى لمسافة بين الأرفف – توفير الدفع الإلكتروني – النظافة العامة – وجود السعر على جميع المنتجات

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