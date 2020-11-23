عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكشف عن مواصفات جديدة لهاتف Galaxy S21 صور

الإثنين 23 نوفمبر 2020

الخليج 365

كشفت تقارير تقنية عن مواصفات جديدة لهاتف ”Galaxy S21″، الشكل الذي سيبدو عليه الهاتف الذكي المقبل من شركة ”سامسونغ”.



ونشر حساب التسريبات الشهير ”آيس يونيفرس/Ice Universe“ صورًا لجميع طرازات ”Galaxy S21″؛ ما يعطي نظرة أولية على الشكل الحقيقي للجهاز.

وتُظهر الصور فتحة كاميرا ذات شكل غريب في أقصى اليمين من الجهاز، مما يدعم الشائعات التي انتشرت مسبقًا والتي تظهر نتوء الزجاج البارز بشكل أكثر وضوحًا.

وتكشف الصور أيضًا الحواف المنحنية لجهاز ”Galaxy S21“ أيضًا بشكل بارز، وأوضحت التسريبات السابقة أن ”S21 Ultra“ سيكون الطراز الوحيد في سلسلة ”S21″، الذي يحتوي على شاشة منحنية، بينما سيستخدم ”Galaxy S21 Plus“ و“Galaxy S21″ الأصغر حجمًا لوحات مسطحة.

وأوضح حساب التسريبات في تغريدة ثانية، أن شاشة ”S21 Ultra“ ستمتلك ميزة تحديث الشاشة السريع؛ وهو ما يشير إلى معدل تحديث الهاتف الذي أشارت التسريبات السابقة إلى أنه سيكون 120 هرتز مثل سلسلة ”Galaxy S20“.

وسابقًا تردد أن ”Galaxy S21“ سيكون أول هاتف من ”سامسونغ“ مزود بكاميرا سيلفي تحت الشاشة، ويبدو أن الأمر غير صحيح، حيث يُعتقد أن ”Galaxy Z Fold 3“ هو أول هاتف ”سامسونغ“ يناسب هذه التقنية.

وستستخدم ”سامسونغ“ في جميع الطرازات الثلاثة الخاصة بـ“ Galaxy S21″ شريحة ”Snapdragon 875“ أو ”Exynos 2100 “ الجديدة، اعتمادًا على مكان بيعها.

ويبقى من المنتظر معرفة تقنية الكاميرات في ”S21″، وهل ستكون مماثلة لسلسلة ”S20″، باستثناء أن ”S21 Ultra“ الذي تردد أنه سيأتي بكاميرا تليفوتوغرافية، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى خياري تقريب بصري مختلفين، هما:“3x و 10x“.

ومن المقرر أن يتم إصدار هاتف ”S21“ لأول مرة، في شهر كانون الثاني/يناير من العام 2021، وسيتم إطلاقه في وقت أبكر لمنافسة ”iPhone 12“.