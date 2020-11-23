عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث جامعي يضل طريقه من جامعة ألمانية إلى بيروت

الإثنين 23 نوفمبر 2020

الخليج 365

لم يدر في خلد طالب في كلية الحقوق في ألمانيا أن بحثه الذي أعده، وأرسله إلى جامعة بايرويت جنوب ألمانيا سيضل طريقه.



وقطع البحث الجامعي مسافة طويلة متجها إلى جامعة بيروت اللبنانية، بدلا من جامعة بايرويت جنوب ألمانيا.

وقالت شركة البريد الألمانية "دويتشه بوست" في ردها على سؤال عن هذه الواقعة:" لا يمكننا، رغم الجهود المكثفة التي تم بذلها حتى الآن، أن نوضح بعد لماذا حدث هذا".

وأكد متحدث باسم البريد أن الطالب قد سلم بحثه للبريد في مدينة بايرويت في الثاني من الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه بعد يومين "تم تحويل الطرد للأسف بطريق الخطأ في مركز البريد الدولي في فرانكفورت صوب لبنان".

وأضاف المتحدث أنه ربما كان العنوان قد كُتِبَ بشكل سيئ، وقال إن من غير الواضح بعد ما إذا كان الخطأ قد حدث لدى استلام الطرد في بايرويت أو أثناء التوزيع في فرانكفورت.

وتابع المتحدث أن "الطرد الأصلي للأسف لا يزال في طريقه إلى لبنان ثم سيعود مرة أخرى"، ولفت إلى أن المعالجة الدولية لهذه الواقعة قد تستغرق ما يصل إلى ستة أسابيع، وأكد أن الهيئة ستتحمل تكاليف البريد.

وكان الطالب قد طبع نسخة أخرى من البحث على سبيل الاحتياط وسلمها للجامعة بشكل شخصي.

وقالت متحدثة باسم الجامعة: "عندما يرد إلينا عمل عن طريق البريد، فإن ختم البريد يكون عندئذ هو المعيار للحكم على ما إذا كان العمل قد وصل في غضون المدة المحددة"، ولفتت إلى عدم وجود عواقب يمكن للطالب أن يتخوف من حدوثها في هذه الواقعة.